Putin'den Filistin Çıkışı! "Gazze'de Dehşet Yaşanıyor"

"Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle buluştu.

Putin, Gazze'de bir dehşet yaşandığını söyledi. Rus lider Amerika'nın eylemlerini sapkınlık olarak niteledi. ABD'nin Yahudileri destekliyormuş gibi görünmeye çalıştığını anlatan Putin, "Bir yandan da Ukrayna'daki ajanlarının elleriyle Rusya'da Yahudi katliamı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle inanılmaz bir rezalet. Bu bir çeşit sapkınlıktır." dedi.

Moskova'daki toplantıda, Meclis Başkanı Müftü Albir Kurganov'un konuşmasına "Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Selamünaleyküm" sözleriyle başlaması üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin "Aleykümselam" diye cevap verdi. Putin'in "aleykümselüm" dediği görüntüler internette gündeme oturdu.