Putin'den Orduyu Genişletme Kararı! Asker Sayısına Takviye Yapıldı

Ukrayna’daki askeri harekâtın 22’nci ayında Rus ordusundaki asker sayısı, 170 bin takviye ile 1.32 milyona çıkarıldı.

Bu, 2018’den bu yana orduda yapılan ikinci genişleme kararı oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ağustos 2022’de verdiği 137 bin asker takviyesi kararıyla askeri personel sayısı 2 milyona ulaşmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı, genişleme kararının zorunlu askerlik şeklinde olmayacağını, daha fazla gönüllünün orduya alımı şeklinde uygulanacağını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, NATO’nun Rusya sınırlarına yakın yerlerde üsler inşa ettiği, takviye hava savunma ve saldırı silahları konuşlandırdığı hatırlatıldı. Rus birliklerinin arttırılmasının “NATO bloğunun saldırgan faaliyetlerine” uygun bir yanıt olduğu vurgulandı.