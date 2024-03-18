Putin'den Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı! 'Bir adım ötede olacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci kez devlet başkanlığına seçildi. Seçimlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Batı'yı üçün dünya savaşı konusunda uyardı.

PUTİN'DEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO arasında çıkacak doğrudan bir çatışmanın olası sonuçlarına dikkat çekti. ABD'yi ve NATO'yu uyaran Putin, söz konusu çalışmanın "Üçüncü Dünya Savaşı'na bir adım kalması anlamına geleceği"ni söyledi.

Ukrayna'da NATO askeri personelinin halihazırda görev yaptığını, çatışma bölgelerinde İngilizce ve Fransızca konuşulduğunun tespit edildiğini kaydeden Putin, "Bunda iyi bir şey yok, her şeyden önce onlar için, çünkü orada çoğu ölüyor." dedi.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BİR ADIM ÖTEDE OLACAK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermekle ilgili yaptığı açıklamalar da soruldu. Putin bu soruya, "Modern dünyada her şey mümkün." yanıtını verdi, ancak Üçüncü Dünya Savaşı'nın kimsenin istemediği görüşünü dile getirdi.

Putin, kimsenin bununla ilgilenmediğini belirterek "Herkes için açık ki, bu durumda tam ölçekli bir Üçüncü Dünya Savaşı bir adım ötede olacak. Ben kimsenin bununla ilgilendiğini sanmıyorum." dedi.

'FRANSA BARIŞ İÇİN BİR ROL OYNAYABİLİR'

Macron'a çağrıda da bulunan Putin, Fransa'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaktan vazgeçip, barışın sağlanmasında rol oynamasını dilediğini kaydederek, "Görünen o ki Fransa bir rol oynayabilir. Henüz her şey kaybedilmiş değil." diye konuştu.

Putin "Bunu defalarca söyledim ve yine söyleyeceğim. Barış görüşmelerinden yanayız ama sadece düşmanın mermisi bittiği için değil." ifadelerini yineledi.

Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda yönetiminin yalnızca 1,5-2 yıl silahlanmaya ara vermek için değil, "gerçekten, ciddi bir şekilde, iki ülke arasında uzun vadede barışçıl, iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyorlarsa" ilgilendiklerini de sözlerine ekledi.