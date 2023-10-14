Reuters Kameramanı Savaşta Hayatını Kaybetti!

Reuters Haber Ajansı, savaş bölgesinde görev yapan kameramanının İsrail tarafından atılan roket sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Reuters Kameramanı Savaşta Hayatını Kaybetti!
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İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor. Çeşitli noktalara roket ve bombalarla saldıran İsrail, bölgede görev yapan bir gazeteciyi de hayattan kopardı.

Reuters Kameramanı Hayatını Kaybetti!

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan Reuters Haber Ajansı kameramanı İssam Abdullah, İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İssam Abdullah'ın ölümü, Reuters'dan yapılan açıklamayla kesinlik kazanmış oldu.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada Reuters kameramanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da saldırıda 2 gazetecisinin yaralandığını belirtmişti. Al Jazeera, gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama yapmıştı. Başbakan Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili ise olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Reuters # kameraman # savaş # israil
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