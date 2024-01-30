Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyonlarda, Ugledarsk yönünde alışılmışın dışında bir tabur yer alıyor. Tabur, adını Ukrayna'nın ulusal kahramanı Bohdan Hmelnitski'den alıyor. Üyeleri, Rus ordusuna katılmaya karar veren Ukrayna ordusunun eski mensuplarından oluşuyor. Peki neden Ukrayna ordusundan ayrılıp, tam karşı safta, Rus ordusuna katıldılar?

RUS ORDUSUNDA SAVAŞAN ESKİ UKRAYNA ASKERLERİ

Ria Novotsi'ye konuşan taburun üyelerinin hikâyeleri birbirinden farklı olsa da bütün hikâyelerin birleştiği nokta, Ukrayna halkına verdikleri sözde buluşuyor. Rus ordusuna katılan Ukrayna askerleri, Ukrayna halkına onlar için çalışacaklarına söz verdiklerini ve bunu tutmak için Rus ordusuna katıldıklarını aktarıyor.

"BARIŞ İSTİYORUM"

Skye kod isimli asker, 2020'de Ukrayna silahlı kuvvetlerine katıldı. Daha sonra DNR'nin Kiev kontrolündeki bölgesinde, Manguş yakınlarında yaşadı. Sınır birliklerine katılan asker, "Dürüst olacağım: sadece para için. Kovid yüzünden iş konusunda sorunlar yaşadım. Karım hamile kaldı ve istikrara ihtiyacım vardı" diye orduya neden katıldığını aktardı.

Ukrayna ordusundan Rus ordusuna geçen Skye isimli asker

Şubat 2022'de birliği Mariupol'a nakledildi. Birkaç hafta sonra, bir şarapnelle yaralandı. Skye o anları şöyle anlattı:

- Komutanlık bizi umursamadı. Yoldaşım ve ben, ki o da yaralıydı, her şeyi bırakıp o halde Mariupol'a yürüdük. Yolda bir ambulans bizi aldı ve hastaneye götürüp tedavi etti. Koridor açıldığında Mangush yakınlarındaki evime gittim. Tüm akrabalarım orada, geri kalanlar Donetsk'te ve büyük topraklarda. Saklanmadım, hemen komutanın ofisine gittim.

Bir süre sonra Rusya tarafından Donbas halkına karşı işlenen suçlara karışıp karışmadığı araştırılmak için gözaltına alınan Skye, soruşturma devam ederken eski Ukrayna askerlerinden oluşan taburu duydu. Skye, soruşturmanın bitmesini beklemeden, taburun kuruluşundan sonra ilk katılanlar arasında yer almak için gönüllü oldu. Skye bu kararını şu şekilde açıkladı:

- Ben Ukrayna hükümeti için değil, halk için yemin ettim. Bu yüzden sivilleri savunmak için ayağa kalkmaya karar verdim. Annem, eşim ve çocuğum Donetsk'te beni bekliyor. Tek istediğim onların huzurlu bir gökyüzü altında yaşaması.

"İRADEMİZİ BİR YUMRUKTA TOPLADIK"

Stradivarius kod isimli savaşçının da benzer bir hikâyesi var. Rubizhne'de (LNR) ve 54. Tugay'da iletişim subayıydı. "Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'na girmek istedim. Ama hizmet etmeden beni oraya almadılar. Zorunlu askerliğim yoktu, bu yüzden AFU ile bir sözleşme imzaladım" diyerek Ukrayna ordusuna katılmasını anlattı.

Stradivarius kod isimli asker

Ancak 24 Şubat 2022'de görevinden ayrıldı. Nedeni komuta kademesiydi. İlk başta saklandı. İlk fırsatta LNR'ye doğru yola çıktı. Ukrayna kontrol noktalarından sorunsuz geçti, ancak Rus kontrol noktasında gözaltına alındı. Onu değişim listesine koymayı teklif ettiler ama o reddetti. Geri dönmek istemiyordu ve sonra tabura katıldı.

Tahliye grubunda ve sonra da saldırılarda çalıştı. Aralık ayında bacağından vuruldu. İki gün boyunca aralıksız bombardıman nedeniyle tahliye edilemedi. "Dronlar bizi bırakmaya başladığında, irademizi bir yumrukta topladık ve birbirimize destek olarak yürüyerek hareket ettik. Yine de tahliye noktasına ulaşmayı başardık." diyerek o anları anlattı. Stradivarius, yaralarının tedavi edilmesinden sonra yeniden cepheye dönmeyi düşünüyor.

"UKRAYNA ORDUSUNDA UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE ALKOLİZM YAYGINDI"

Kub kod isimli savaşçı, savaş deneyimi olmasına rağmen henüz cephede bulunmamış: taburda yeni ve hâlâ eğitim görüyor. 2019 yılında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 44. Topçu Tugayı'nda görev yaptı, Msta obüs bölümünde silahı yeniden yüklemekle görevli. Horlivka yakınlarında konuşlanan birlikte yer aldı. Ukrayna ordusuna katılmasını, "Sadece para kazanmak için katıldım. Savaş bölgesine seyahat olmayacağı konusunda bana güvence verildi. Ama aksi çıktı. Ne tayin alabildim ne de işten çıkarıldım. Sonunda öylece ayrıldım." diyerek anlatıyor. Ordudan ayrılması yüzünden mahkemeye verildi. "Sabıka kaydımı sildirmek için servise geri dönmemi teklif ettiler ama reddettim." diyen Kub, "Karar: bir yıl ertelenmiş hapis cezası." ifadeleriyle sözlerini sürdürüyor. Orduya neden geri dönmek istemediğini "Orduya geri dönmek gibi bir isteğim yoktu. Orada uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm yaygındı." diyerek açıklıyor.

Kub kod isimli asker

Ukrayna ordusundan ayrıldıktan sonra Kub, Mariupol yakınlarındaki küçük bir köye gitti. Sonra annesine bakmak için şehre taşındı. Evi defalarca isabet aldı. Yangından kurtulan tek daire onlarınki oldu. Çatışmanın aktif aşamasını bekledikten sonra Kub ve annesi Manguş'a gitti. Komutanın ofisine giriş yaptı. Filtrelemeden sonra teftişe gönderildi. Tabura katıldı. "Eski Ukrayna ordusundan olduğumuz için kimse bizi aşağılamıyor. Bize hakaret etmiyorlar, bize eşit davranıyorlar" diye vurguladı. "Bize sitem edebilirler: Bir yemini iki kez nasıl edersiniz? Ama ben halkıma yemin ettim - hem o zaman hem de şimdi." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BİZ REJİME KARŞI SAVAŞIYORUZ, HALKA KARŞI DEĞİL"

Bogdan Hmelnitski taburunun savaşçıları "Cascade" operasyonel ve savaş taktik oluşumunun bir parçası olarak görev yapıyor. Tabur üyelerinden Irbis kod adlı asker taburu şu sözlerle anlatıyor:

- Tüfekçilerimiz, makineli tüfekçilerimiz, el bombası fırlatıcılarımız var - agaesniki, espegashniki. İHA operatörleri de yetiştirmeyi planlıyoruz. Herkes motive olmuş durumda. Bazıları cesaretlerinden dolayı ödüllendirildi," diyor Irbis çağrı işaretli tabur komutanı. - İlk savaş en stresli olanıydı. Şimdi alıştık. Mevzilerdeki herkes yerini biliyor.

Irbis eski bir savaş esiri. 2015 yılında Ukrayna'da askere alındı. 2019 yılına kadar sözleşmeli olarak bir tank alayında görev yaptı. Ardından 25. Paraşüt ve Hava İndirme Tugayı'na bağlı bir tank bölüğünde görev aldı. Mariupol'daki evine döndükten sonra Azovstal'da dizel lokomotif sürücüsü olarak işe girdi. Şehirde çatışmalar başladığında, Veseuşnikler evlerinde ateş noktaları kurdular. Başka bir mahalleye taşındılar. İrbis yaralılara yardım etti, bombardıman altındaki yaralıları taşıdı.

Mariupol kent merkezi

Rus ordusunda görev aldığı için suçluluk duymadığını aktaran Irbis, "Rusya bayrağı altında görev yaptığım için hiçbir suçluluk hissetmedim. Filtrelemede hemen savaşmak istediğimi beyan ettim. Denetimlerden sonra da bu pozisyonu aldım. Eylemlerimizle şunu kanıtlamak istiyoruz: biz rejime karşı savaşıyoruz, halka karşı değil" dedi.