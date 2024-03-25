Rusya Devlet Başkanı Putin: "Azmettirenler ilgi odağımızda"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Putin, açıklamasında "Crocus City Hall konser terör saldırısını kimin eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" ifadelerini kullandı.

PUTİN: "ABD KİEV'İN HİÇBİR İZİ OLMADIĞINA HERKESİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin dünya kamuoyunu saldırıda Kiev'in hiç bir izi olmadığına ikna etmeye çalıştığını kaydetti. Putin, ilgi odaklarında terör saldırısını azmettirenlerin olduğunu belirterek, "ABD, çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall’daki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalışıyor. Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğunu anlamak gerekiyor" dedi.

TERÖR SALDIRISI PLANLAYANLAR PANİK VE NİFAK TOHUMLARI EKMEYİ UMUYORDU

Moskova'daki terör saldırısını planlayanların paniğe yol açmak istediğini kaydeden Putin, "Terör saldırısını planlayanlar toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umuyordu, ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör saldırısının kime yaradığı sorusunun ortaya çıktığını belirterek, "Bunun kimin yararına olduğu sorusu ortaya çıkıyor, Crocus City Hall’daki terör saldırısı, 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkasıdır;" dedi.

KİEV'İ DESTEKLEYENLER TERÖRÜN SUÇ ORTAĞI OLMAK İSTEMİYOR

Kiev'in kendisi için para tahsis ettirmekle uğraştığını, Kiev'i destekleyenlerin ise terörün suç ortağı olmak istemediğini ifade eden Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm cephede inisiyatifi elinde tutuyor, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzu’ başarısız oldu, Kiev kendisi için para tahsis ettirmekle uğraşıyor, rejimi destekleyenler ise terörün suç ortağı olmak istemiyor, ancak birçok soru işareti var; Teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerekiyor.." diye konuştu.