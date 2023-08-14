Rusya'da beniz istasyonu patladı! 35 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya'da beniz istasyonu patladı! 35 kişi yaşamını yitirdi
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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.

Patlamada 35 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.




Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # dağıstan # patlama
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