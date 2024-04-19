Rusya'da bombardıman uçağı düştü!

Rusya’da Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı, Stavropol bölgesinde düştü.

Feci kazayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ilk verilere göre kazanın sebebinin teknik arıza olduğu ifade edildi.

Meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı belirtildi. 3 pilotun kurtarıldığı açıklanırken 1 pilotu arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.