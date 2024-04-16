Rusya'da Putin, devlet başkanlığı mazbatasını aldı

Rusya’da 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimi yapılmış ve aday olan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüzde 87,28 oy ile seçimi zaferle tamamlamıştı.

5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Putin, 6 yıl daha görevde kalacak.

Vladimir Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’dan mazbatasını da aldı. Konuyla ilgili Kremlin Sarayından açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in makamında Pamfilova ile görüştüğü ve Pamfilova'nun Putin’e mazbatasını teslim etti belirtildi.

Vladimir Putin, yaptığı konuşmada hem Merkez Seçim Komisyonundaki hem de yereldeki tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Bu iş çok zordu, anlıyorum. Ama ülke için, devletin iç istikrarı için, özellikle bugün bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Pamfilova da seçim sonuçlarının çok şaşırtıcı ve eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak, “Toplumun benzeri görülmemiş bir şekilde bütünleşmesi ve bunun sadece devlet başkanı seçimi olmadığının, bunun aslında Rusya için verilen mücadelede önemli bir aşama olduğunun anlaşılması çok önemli.” diye konuştu.