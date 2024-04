Bayram tatilinde trafik kazasında 75 kişi hayatını kaybetti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Bakan Ali Yerlikaya, basın toplantısında, Ramazan Bayramı tatili süresince kaydedilen trafik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiği 2016 ve 2019 yıllarının verilerine de dikkati çekerek açıklamalarda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince 2019'da 16 bin 651, 2024'te ise 26 bin 804 personelin görev yaptığını ifade etti. Ali Yerlikaya, 9 günlük süreçte 2016'da 895 bin 979, 2019'da 1 milyon 431 bin 179, 2024'te ise 3 milyon 642 bin 538 denetim yapıldığını aktardı.

Bayram tatilinde sürücülere 2016'da 225 bin 134, 2019'da 290 bin 497 işlem yapıldığını söyleyen ve trafikteki en büyük sorunun aşırı hız olduğuna değinen Yerlikaya, 2024'te 207 bin 407'si hız, 278 bin 303'ü diğer nedenlerle olmak üzere 485 bin 710 işlem uygulandığını bildirdi.

Her yıl nüfus, sürücü ve araç sayısının giderek arttığına dikkati çeken Yerlikaya, buna karşın, 2016'da 6 bin 291, 2019'da 5 bin 780, 2024'te 6 bin 530 kaza meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, bayram tatili süresince meydana gelen kazalardaki can kayıplarına ilişkin şunları söyledi:

- Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef 2016'da 152, 2019'da 86 canımızı kaybettik. Bu Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişi hayatını kaybetti. Bir rakamını çok görüyoruz. Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016'da 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265, 2024'te 10 bin 810 kişi kazalarda yaralandı. Biz can kaybı gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz. Bu kazaların en önemli beş sebebi, aşırı hız yüzde 37, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak yüzde 15, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak yüzde 11, arkadan çarpma yüzde 9, dönüş kurallarına uymamak yaklaşık yüzde 8 ve diğer nedenler de yüzde 18,7. Ama her zaman olduğu gibi bizim en büyük sorunumuz trafik kazalarında her türlü araçla ilgili aşırı hız.