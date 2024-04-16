Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz çıktığı iddiaları ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddia edildi. Söz konusu iddia ile ilgili haberler bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer aldı.

Gündeme oturan iddialar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama yapıdlı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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