Rusya'da yolcu uçağı tarlaya indi

6'sı mürettebat 23'ü çocuk 167 kişi ile havalanan yolcu uçağı acil iniş yaptı. Pilotların tecrübesi 167 kişiyi hayata bağladı.



Rusya'da Ural Havayollarına ait Airbus A320 tipi uçak Soçi-Omsk seferini yaparken bir anda acil inişe geçti. Yolcu uçağı yerel saatle 05.40 civarında Novosibirsk bölgesinin Kamenka köyü yakınına toprak zemine indi.



Zorlu iniş başarıyla gerçekleşti, uçaktaki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yetkililer, diğer uçaklarda, binalarda veya yapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu.



Novosibirsk Bölgesi Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 5 yetişkinin sağlık kontrolüne alındı, 2 kişi hafif morluklarla kazayı atlattı.



Rusya Ulaştırma Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye Soruşturma Komitesi gönderildi. Yolculara da 100 bin ruble ödeneceği aktarıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Vladivostok'ta yapılan 8. Doğu Ekonomi Forumu da uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya indirmeyi başaran pilotların alkışlanması ile başladı. Omsk bölgesi başkanı Vitaly Khotsenko da pilotlarını kahramanlar olarak nitelendirdi.