Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Suriye hakkında açıklamada bulundu. Zahorova Suriye'deki tek taraflı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Zaharova şu ifadeleri kullandı:

- Depremin yol açtığı tahribat göz önüne alındığında Suriye'ye acil insani yardım sağlanması bir önceliktir. Yardım çabalarını basitleştirmek için Suriye'deki tek taraflı kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguluyoruz.