Rusya'dan önemli uyarı: "Deprem sonrası Suriye'ye tek taraflı kısıtlamalar kaldırılmalı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Suriye hakkında açıklamada bulundu. Zahorova Suriye'deki tek taraflı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Zaharova şu ifadeleri kullandı:

💬 #Zakharova: Rendering emergency humanitarian assistance to 🇸🇾 #Syria is a priority, given the destruction caused by the earthquake



☝️ We stress the importance of lifting unilateral restrictions from Syria to simplify relief efforts.