Rusya'nın Ay görevi Luna-25, beklenmedik çarpışma ile son buldu

Rusya'nın Ay keşif programı Luna-25'in trajedisi: Uzay aracı, öngörülemeyen bir yörüngeye saparak Ay'ın yüzeyine çarptı. Ay'ın su izleriyle dolu güney kutbunda gerçekleştirmesi planlanan görev sona erdi.

Rusya'nın Ay görevi Luna-25, beklenmedik çarpışma ile son buldu
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Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 uzay aracı, beklenmedik bir şekilde öngörülemeyen bir yörüngeye saparak Ay'ın yüzeyine çarptı. Ay'ın güney kutbundaki su izleri tespit edilen bölgede görev yapma planları sona erdi.

LUNA-25 UZAY ARACININ BEKLENMEDİK SONU: AY'IN YÜZEYİNE ÇARPIŞTI

Rusya'nın Ay görevi Luna-25, beklenmedik çarpışma ile son buldu - Resim : 1

Rusya'nın 11 Ağustos tarihinde Ay'a fırlattığı Luna-25 uzay aracından kötü bir haber geldi. Rusya'nın devlet uzay ajansı Roscosmos tarafından bugün yapılan açıklamada, Luna-25'in dün yerel saatle 14.57'den kısa bir süre sonra bağlantının kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Araç öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığı sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ay görevi Luna-25, beklenmedik çarpışma ile son buldu - Resim : 2

Luna-25'in yarın başarılı bir şekilde Ay'a iniş yapması bekleniyordu. Uzay aracının görevi, Ay'ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl boyunca görev yapmaktı. Bu girişimle birlikte, hem ABD hem de Çin daha önce Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmiş olsalar da, hiçbir ülke daha önce güney kutbuna başarılı bir şekilde iniş yapmamıştı.

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