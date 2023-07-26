Şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti
İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü şarkıcı O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor'un ölüm nedeni açıklanmadı.
İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız oldu.
Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra yaşamını yitirdi.
Müzisyen, 2018 yılında Müslüman oldu ve adını Şuheda Sadaqat olarak değiştirdi.