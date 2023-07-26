Şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız oldu.

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

Müzisyen, 2018 yılında Müslüman oldu ve adını Şuheda Sadaqat olarak değiştirdi.