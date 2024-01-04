Savaşın Şekli Değişiyor! Cephede Kaybeden ABD-İsrail Asimetrik Savaşa Yöneldi

Kafkasya, Ukrayna, Irak, Suriye ve hatta Filistin'de başarısız olan ABD/İsrail savaş bloku bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılması faaliyelerinde vites yükseltti. Asimetrik savaşın ön hedefi Türkiye, İran, Suriye, Lübnan ve Yemen.

Son Güncelleme:

Ukrayna'da ABD adına zafer yok. Washington Kafkasya'da üstünlüğü kaybediyor. Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetleri ağır darbeler alıyor. Filistin'e yönelik saldırısında da Gazze'de direnişle karşılaşan ABD bölgeye istikrarsızlık yaymak için asimetrik savaşa girişti.

İstikrarsızlaştırma saldırılarının ön hedefi Türkiye, İran, Suriye, Lübnan ve Yemen. PKK'nın Hakurk'ta Mehmetçiğe yönelik saldırısı, kışkırtılan Arap ve mülteci düşmanlığı, laik-dindar çatışması için zemin oluşturma gayreti Türkiye'ye karşı girişimlerin göstergesi. Başrolde PKK ve FETÖ kuklacı da CIA ve MAOSSAD var. AK Parti ile CHP ise fay hatlarındaki gerilimi kutuplaştırma siyasetleriyle artırıyor.

İran'daki terör saldırıları da işte bu planın bir parçası. Zira Filistin direnişinde büyük rol oynayan İran, Yemen ve Lübnan'daki direniş kuvvetlerinin de en büyük destekçisi.

ABD-İsrail saldırganlığına silahla direnen Lübnan, Yemen ve Suriye de füze saldırılarının hedefinde.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de istikrarsızlaştırma planlarının içinde yer alıyor. Nedeni ise Körfez ülkeleri ABD ekseninden uzaklaşarakması.

Türkiye bir yandan Amerikan saldırılarına MOSSAD ajanlarına operasyon, PKK hedeflerini imhası gibi yanıtlar veriyor. Ancak AK Parti'nin NATO'nun genişlemesi politikaları ile dış politikada zikzaklar çiziyor.

İran'daki Terör Saldırısının Şifresi! Neden Kirman Seçildi? Saldırının Arkasındaki ABD-İsrail İzleriİran'daki Terör Saldırısının Şifresi! Neden Kirman Seçildi? Saldırının Arkasındaki ABD-İsrail İzleriDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # israil # savaş
Çok Okunanlar
İşte İllerin Osmanlı'daki İsimleri! Memleketinizin Eski Adı Neydi?
İşte İllerin Osmanlı'daki İsimleri! Memleketinizin Eski Adı Neydi?
Yemen'den İsrail'e Deniz Operasyonu!
Yemen'den İsrail'e Deniz Operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ve Ankara Adaylarının Açıklanacağı Tarihi Duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ve Ankara Adaylarının Açıklanacağı Tarihi Duyurdu!
Meteoroloji Uyardı! Bu Gece Başlıyor...
Meteoroloji Uyardı! Bu Gece Başlıyor...
Tarihi Bir Olay! 17 Ocak'ta Geliyor... 'Türkiye'nin Başı Dertte'
Tarihi Bir Olay! 17 Ocak'ta Geliyor... 'Türkiye'nin Başı Dertte'
Öne Çıkanlar ABD ZORLADI 12 ÜLKE ORTAK BİLDİRİYLE YEMEN'İ HEDEF ALDI | Ulusal Haber ABD ZORLADI 12 ÜLKE ORTAK BİLDİRİYLE YEMEN'İ HEDEF ALDI | Ulusal Haber SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek? SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek?