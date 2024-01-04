Savaşın Şekli Değişiyor! Cephede Kaybeden ABD-İsrail Asimetrik Savaşa Yöneldi

Ukrayna'da ABD adına zafer yok. Washington Kafkasya'da üstünlüğü kaybediyor. Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetleri ağır darbeler alıyor. Filistin'e yönelik saldırısında da Gazze'de direnişle karşılaşan ABD bölgeye istikrarsızlık yaymak için asimetrik savaşa girişti.

İstikrarsızlaştırma saldırılarının ön hedefi Türkiye, İran, Suriye, Lübnan ve Yemen. PKK'nın Hakurk'ta Mehmetçiğe yönelik saldırısı, kışkırtılan Arap ve mülteci düşmanlığı, laik-dindar çatışması için zemin oluşturma gayreti Türkiye'ye karşı girişimlerin göstergesi. Başrolde PKK ve FETÖ kuklacı da CIA ve MAOSSAD var. AK Parti ile CHP ise fay hatlarındaki gerilimi kutuplaştırma siyasetleriyle artırıyor.

İran'daki terör saldırıları da işte bu planın bir parçası. Zira Filistin direnişinde büyük rol oynayan İran, Yemen ve Lübnan'daki direniş kuvvetlerinin de en büyük destekçisi.

ABD-İsrail saldırganlığına silahla direnen Lübnan, Yemen ve Suriye de füze saldırılarının hedefinde.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de istikrarsızlaştırma planlarının içinde yer alıyor. Nedeni ise Körfez ülkeleri ABD ekseninden uzaklaşarakması.

Türkiye bir yandan Amerikan saldırılarına MOSSAD ajanlarına operasyon, PKK hedeflerini imhası gibi yanıtlar veriyor. Ancak AK Parti'nin NATO'nun genişlemesi politikaları ile dış politikada zikzaklar çiziyor.