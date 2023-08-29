Seçim tartışmaları devam ediyor! Zimbabve’de muhalefet seçim tekrarı istiyor

Zimbabve’de muhalefet seçimlerin yenilenmesini istiyor.

Seçim tartışmaları devam ediyor! Zimbabve’de muhalefet seçim tekrarı istiyor
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Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) sözcü yardımcısı Gift Siziba, Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ülkede gerçekleştirilen seçimin şaibeli olup elde edilen sonucun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zimbabve'de yaşanan krizin sona ermesi için acilen seçimin doğru koşullar altında tekrarlanması gerektiğini belirtti.


Zimbabve’de Çarşamba günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde başkent Harare ve ikinci büyük kent Bulawayo’daki bir çok oy kullanma merkezine oy pusulalarının çok geç saatlere kadar ulaşamadığı görülmüştü. Seçmenler, yaşanan aksaklık nedeniyle saatlerce merkezlerin önünde oy kullanmayı beklemişti. Bazı bölgelerde iki gün süren seçimlerde,Emmerson Mnangagwa oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı olarak seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# zimbabve # muhalefet # seçim
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