Tahran'da Tarihi Ankara Fotoğrafları Cumhuriyetin 100. Yılı İçin Sergilendi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kapsamında fotoğraf sergisi açtı.

Sergide, tarihi binaların yanı sıra başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetin kuruluş yıllarında öne çıkan şahsiyetlerin de fotoları yer aldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü'nün sergi salonunda yapılan etkinliğe Türkiye Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Denetim Kurulu Üyesi 24'üncü Dönem CHP Milletvekili Ali Öztunç, EİT Yöneticileri, Enstitü çalışanları ile çok sayıda İranlı da sergide yer aldı.

Serginin açılışı konuşmalarında Cumhuriyetin kuruluşunun önemi ile Ankara ve Tahran dostluğuna dair mesajlar verildi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, serginin iki hafta boyunca belirli saatler aralığında halkın ziyaretine açık olduğunu söyledi.