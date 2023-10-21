İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Filistin Diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Filistin'deki gelişmelerle ilgili telefon görüşmeleri yaptı. Abdullahiyan, Lüksemburglu mevkidaşı Asselborn ile görüşmesinde, Filistinli grupların İsrail'e karşı eylemlerinin işgale karşı koymak amacıyla yapıldığını ve uluslararası hukuka dayandığını ifade etti.

Asselborn ise Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların ve bölgedeki tansiyonun bir an önce sona erdirilmesini ve siyasi çözüme öncelik verilmesini umduklarını kaydetti. Abdullahiyan'ın Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüşmesinde ise iki bakan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırıların derhal durdurulmasının ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın bir an önce kaldırılmasının önemini vurguladı. İran ve Ummanlı bakanlar, Filistinlilere yönelik tehcir girişimine de sert şekilde karşı çıktıklarının altını çizdi.