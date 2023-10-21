İsrail, Gazze Şeridi’nde Pazar Yerini Vurdu: 13 Ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında pazar yerini vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.



İsrail-Hamas çatışmalarında 15’inci gün geride kalırken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan saldırı nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişinde güçlük yaşandı.