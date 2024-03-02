Teksas'ta orman yangını her yeri küle çevirdi!

Teksas Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan yangında şimdiye kadar yaklaşık 1,2 milyon dönümlük alan küle döndü. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangın nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, bölgedeki yollar ve otoyollar trafiğe kapatıldı.

İtfaiye yetkilileri, Panhandle'da yayılan yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını aktardı.

Eyaletin ormancılık teşkilatı, yangında yüzde 5'lik bölümde kontrol sağlayabildikleri bilgisini paylaştı.

Ayrıca Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta sonu sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının yayılma ihtimaline karşın uyarıda bulundu.