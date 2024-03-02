Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "adayı çek" çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Filistin ile ilgili, "31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek" sözlerine yanıt verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul adayını çekmeleri için çağrı yaptı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "adayı çek" çağrısı
Editör: Yasin Kerim Aşan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un Filistin ile ilgili, "31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek" sözlerine Özgür Özel'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul adayını çekmeleri için çağrı yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

- Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan ve bu kadar riyakarlıkla iş yapmaya çalışan bir belediye başkan adayı, hiçbir seçim bölgesinde yoktur. Filistin’deki çocuklara yardım yapmak için belediyeyi AK Parti’nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize. Bugün adayı çekmek için son gün. Ben Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına, Pinokyo koysa Murat Kurum’dan daha inandırıcıdır.
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# Özgür Özel # cumhurbaşkanı erdoğan # Murat Kurum
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