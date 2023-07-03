Titan'ın trajik sonu: Hayatını kaybeden yolcuların son saatleri böyle geçti

Daily Mail tarafından bildirildiği üzere, birkaç gün sonra, ölen kişilerden Shahzada Dawood (58) ve oğlu Suleman'ın (19) hakkında, Suleman'ın annesi Christine, ölümcül sonuca giden son saatleri anlattı.

Christine, yolcuların bu ıstıraplı anlarda en sevdikleri müziği dinlerken kendilerini zifiri karanlığa kaptırdıklarını açıkladı.

Keşif gezisini düzenleyenler, müşterilerini tercih ettikleri şarkıları telefonlarına getirmeleri için teşvik ederek, denizin dibinde Bluetooth iletimi yoluyla müzik dinlemelerine olanak tanıdı. İlginç bir şekilde OceanGate CEO'su Stockton Rush, country müziğini yasaklamıştı.

Titan'ın son saatlerini tamamen karanlık kapladı. OceanGate'in Titanic'e iniş sırasında enerji tasarrufu yapma kararı, ışığın yokluğunu açıklıyor.

Yolcuların yolculukları sırasında ışık saçan canlılarla karşılaşmaları kuvvetle muhtemeldir.

Daily Mail, denizaltının beş yolcusunun muhtemelen yaklaşan felaketten habersiz olduğunu ve anında öleceklerini öne sürdü.

Christine Dawood, kocasının keşif gezisi için duyduğu büyük heyecanı açıkladı. Aslında, o kadar motive olmuştu ki, sonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle yapamamasına rağmen, onu inişte kendisine katılmaya ikna etti.

Sualtındaki yerini oğulları Süleyman aldı. Suleman , annesine göre, su altında çözmek ve bir dünya rekoru kırmak niyetiyle yanında bir Rubik Küpü bile getirdi.

İnişten önce, keşif gezisi katılımcıları birkaç derse katıldı. Daha çetrefilli bilimsel konuların yanı sıra, unutulmaz bir macera olması beklenen şey için iki sıradan talimat daha verildi: Titanik inişinin başlamasından önceki 24 saat içinde düşük kalıntılı bir diyete bağlı kalmak için kahve tüketiminden kaçınmıştı.