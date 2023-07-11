Türkiye'nin isteklerini önemsediklerini iddia ettiler! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan açıklama geldi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve NATO bir araya geldi.

NATO'dan gelen tehditleri görmezden gelen AK Parti hükümeti İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda mutabakata vardı. Üçlü görüşmeden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye götürmesi kararı çıktı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN İSTEKLERİNİ ÖNEMSEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü TBMM'ye sevk etme kararına değinirken Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini iddia etti ve şunları söyledi:

- İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi. Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini söyledi.