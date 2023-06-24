Wagner lideri Prigojin ilerlemenin durdurulması çağrısını kabul etti

Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Bu sabah Vladimir Putin, Belaruslu meslektaşına özel askeri şirket Wagner ile Rusya'nın güneyindeki durum hakkında bilgi verdi. Devlet başkanları ortak eylemler konusunda anlaştılar. Belarus Devlet Başkanı, Prigojin ile görüştü. Gün boyu süren müzakereler sonucunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşmaya vardılar. Prigojin, Lukaşenko’nun silahlı hareketini durdurma teklifini kabul etti. Wagner şirketinin çalışanları ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atın

Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.