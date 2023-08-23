Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in içerisinde yolcu olarak bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı.

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Son Güncelleme:

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişi öldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü. 

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, uçağın özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğunu ve kendisinin de uçakta olduğunu duyurdu.

Federal hava taşımacılık kurumu Rosaviatsiya, yolcu listesinde Prigojin'in isminin de bulunduğunu belirtti.

# Wagner # rusya
Çok Okunanlar
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! Hindistan'da bir ilk gerçekleşti! Hindistan'da bir ilk gerçekleşti!