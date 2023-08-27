Wagner liderinin öldüğü kesinleşti! Prigojin'in DNA eşlemesi tamamlandı

Evgeny Prigojin’in DNA eşleşmesi sonucu kimliğinin doğrulandığını açıkladı.

Wagner liderinin öldüğü kesinleşti! Prigojin'in DNA eşlemesi tamamlandı

Rusya Soruşturma Komitesi, uçak kazasında hayatını kaybeden Evgeny Prigojin’in DNA eşleşmesi sonucu kimliğinin doğrulandığını açıkladı.

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 DNA EŞLEŞMESİ TAMAMLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi’nden Rusya’da düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin ile ilgili açıklama geldi. Komite, çarşamba günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Prigojin’in yapılan genetik analiz sonucu kimliğinin doğrulandığını açıkladı. Yapılan DNA eşleşmeleri sonucu uçak enkazında bulunan diğer 9 kişinin de yolcu listesindeki isimlerle eşleştiği kaydedildi.
Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmüş, kazada uçaktaki 10 kişi de hayatını kaybetmişti. Prigojin’in Kremlin’in talimatıyla öldürüldüğü iddiası ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Prigojin # rusya # uçak kazası # Wagner
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