Yassıada: İktidarın harcadığı paralar ve işletme sonrası durumu

Yassıada, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve tartışmalara neden olan bir konu haline gelmiştir. İktidarın büyük harcamalarıyla ve farklı işletme modelleriyle anılan Yassıada'nın bugünkü durumu ise oldukça dikkat çekicidir.

Yassıada'nın İktidar Tarafından Harcanan Paraları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketinin 29 yıllığına 'yap-işlet-devret' modeliyle işlettiği Yassıada, 140 milyon 476 bin 765 dolar yani yaklaşık 3.8 milyar TL harcamayla gündeme gelmiştir. Ancak bu büyük harcamalara rağmen adanın mevcut durumu ve ulaşımı oldukça sınırlıdır.

Yassıada'ya Ulaşım Zorlukları ve İşletme Durumu

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilisine göre, Yassıada'ya deniz taksiyle gitmek isteyen bir kişi yaklaşık 7 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Hafta içi müzelerin kapalı olduğu düşünülürse, bu zorlu ulaşım masrafına rağmen adanın cazibesi oldukça düşmektedir. Hafta sonları ise Kadıköy'den deniz yoluyla ulaşım mümkün olup 300 TL ödenmesi gerekmektedir. Ancak müzelerin yine sadece hafta sonları ziyarete açık olduğu belirtilmiştir.

Yassıada'da Konaklama ve Müze Durumu

Yassıada'da bulunan otel, Albayrak ailesine ait olan "Birun Ada Otelcilik Turizm Anonim Şirketi" tarafından işletilmektedir. Ancak 5 yıldızlı otelin konaklama ücretleri oldukça yüksektir ve gecelik olarak 257 euro ile 442 euro arasında değişmektedir. Bu da yaklaşık olarak 7 bin 710 TL ile 13 bin 260 TL arasına denk gelmektedir. Otelde içki servisinin olmaması ve dışarıdan getirilmesinin yasak olması dikkat çeken ayrıntılardan biridir.

Müzeler konusunda ise, Yassıada'da yer alan üç müzenin ismi bulunmasına rağmen, müzelerde sergilenen nesne ve bilgiler oldukça kısıtlıdır. Üstelik AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş bir alan ayrıldığı görülmektedir.

Ziyaretçi Sayıları Üzerine Çelişkili Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada'nın ziyaretçi sayıları konusunda çelişkili açıklamalar yapmıştır. 2022 yılında 37 bin 37 ziyaretçi olduğu açıklanan adanın bu yıl ise 17 bin kişi tarafından ziyaret edildiği söylenmiştir. Bu büyük farkın nasıl açıklanacağı ise belirsizliğini korumaktadır.