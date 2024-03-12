Yemen, ABD'ye ait Pinocchio gemisini vurdu!

Yemen, Kızıldeniz’de ABD’ye ait Pinocchio gemisini vurduğunu açıkladı. Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, geminin deniz füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

Yemen, ABD'ye ait Pinocchio gemisini vurdu!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yemen, İsrail’e destek veren ABD ve diğer ülkelerin gemilerini Kızıldeniz’de durdurmaya devam ediyor.

Yemen Ordusu Sözcüsü Yahsa Seri, ABD’ye ait Pinocchio gemisini vurduklarını duyurdu. Seri, operasyonun deniz füzeleriyle yapıldığını kaydetti.

Ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracaklarını bildiren Seri, “Mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir açıklama da ABD’den geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Yemen’e ait 6 noktaya saldırı yaptıklarını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yemen # abd # son dakika # Kızıldeniz
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