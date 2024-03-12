Yemen, ABD'ye ait Pinocchio gemisini vurdu!

Yemen, İsrail’e destek veren ABD ve diğer ülkelerin gemilerini Kızıldeniz’de durdurmaya devam ediyor.

Yemen Ordusu Sözcüsü Yahsa Seri, ABD’ye ait Pinocchio gemisini vurduklarını duyurdu. Seri, operasyonun deniz füzeleriyle yapıldığını kaydetti.

Ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracaklarını bildiren Seri, “Mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir açıklama da ABD’den geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Yemen’e ait 6 noktaya saldırı yaptıklarını açıkladı.