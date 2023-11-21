Yemen Yüksek Konsey Üyesi Açıkladı! El Konulan İsrail Gemisi Bırakılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de bulunan bir İsrail gemisine el koymuştu. Husiler'in Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi sosyal medya hesabından el konulan gemiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Muhammed Ali El-Husi, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin öldürülmesini durdurmadan önce Yemen'deki alıkonulan İsrail gemisiyle ilgili konuşulamayacağını belirtti. Muhammed Ali El-Husi, "Amerika ve İsrail, Gazze'deki Filistinlileri öldürmekten vazgeçip su, ilaç ve yiyecek getirdikleri zaman İsrail gemisinden söz edebilirler" ifadelerini kullandı.

Husi, Yemen Donanması'nın İsrail rejimine ait gemiye karşı yürüttüğü operasyonun "Misilleme ilkesiyle tutarlı olduğuna" dikkat çekti.