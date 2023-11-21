Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Duyurdu! Son 72 Saatte 60 İsrail Aracı Vuruldu

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının son 72 saat içerisinde, Gazze’de 10'u personel taşıyan araç olmak üzere, İsrail işgal ordusuna ait 60 askeri aracı hedef almayı başardığını bildirdi.

Gazze saldırılarının kırk beşinci gününde basına bir ses kaydı gönderen Ebu Ubeyde, "Son 72 saatte 10'u personel taşıyıcı olmak üzere Siyonistlere ait 60 askeri aracı imha ettik. Mücahitlerimiz düşman askerlerinin çığlıklarını ve yardım çağrılarını duydu" ifadelerini kullandı. Hedeflerin büyük kısmının Yasin 105 füzelerinin yanı sıra feda operasyonları araçları ve bombalı araçlarla vurulduğunu belirten Ebu Ubeyde, operasyonun düşmanın ilerleme ekseninde bulunan Zeytun Mahallesi, Şeyh Rıdvan Mahallesi, Tevvam Mahallesi ve Beyt Lahiya'da yer alan Cibaliye kampının batısında düzenlendiğini kaydetti.

Gazze şehrinin güneybatısındaki İsrail ordusuna bağlı piyade kuvvetlerine cumartesi günü pusu kurduklarını aktaran Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinde de zırhlı bir personel taşıyıcıyı hedef alarak imha ettiklerini bildirdi. Kassam askerlerinin bir zırhlı personel taşıyıcıyı hedef alması sonucu en az 7 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktaran Kassam Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

- İsrail güçleri tarafından işgal edilen ve hizmet dışı kalan Rantisi Hastanesi’nde de İsrail ordu güçleriyle çatışmalara girildi. Elit birliklerden 25 mücahit, pazar günü öğleden sonra Rantisi Hastanesi’ndeki düşman güçlerini hedef alan seri saldırılar düzenledi.

Hastanenin yakınındaki zırhlı personel taşıyıcıdan inen 4 İsrail askerinin Kassam mensuplarınca “sıfır mesafeden” hedef alınarak öldürüldüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, "Çatışmalarda bir Kassam mensubu da şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde "Şu ana kadar savaşmaya devam eden Direniş savaşçıları tüm cephelerde şiddetli çatışmalara giriyor. İşgal güçlerine karşı bir dizi özel operasyon gerçekleştiren Direniş güçleri, işgal askerleri arasında doğrudan ölümlere neden oluyor" şeklinde konuştu.