Yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü. Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.
The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Khurda bölgesinde 3 kişi de yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olaylar bekleniyor.
Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.