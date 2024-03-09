Yunanistan'da özel üniversiteye izin
Yunanistan’da gençlerin tepkisini çeken özel üniversite yasa tasarısı onaylandı. Yasa ile ülkede kamu eliyle verilen üniverisite eğitimi özel sektöre açıldı.
Eylemler fayda etmedi; Yunanistan’da kamu eliyle verilen üniversite eğitimi özel sektöre açılıyor.
Yunanistan’da gençlerin ve eğitimcilerin tepkisiyle karşılanan özel üniversite yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.
Özel üniversitelerin açılmasına imkan sağlayan tasarı, 300 sandalyeli Yunanistan parlamentosunda 159 evet oyu ile onaylandı.
Tasarının geri çekilmesi için 9 haftadır ülke genelinde eylemler yapılıyordu.
Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı