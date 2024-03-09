Erdoğan ile Zelenskiy İstanbul'da görüştü! İşte görüşme sonrası yapılan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

İstanbul’da bir araya gelen ikilinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin adımlar ve bölgede kalıcı barış arayışları vardı.

Erdoğan ve Zelenskiy, görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında Türkiye’de bir barış zirvesi yapılması önerisini yineledi. Erdoğan konuşmasında, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi.

Volodimir Zelenskiy ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek iş birliğine değindi. İkili görüşmede iş birliğine epey zaman ayırdıklarını söyleyen Zelenskiy, "Anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz." dedi

Zelenskiy, tahıl koridoru ile ilgili olarak "Tüm limanlarının çalışmasını istiyoruz. Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz liman sayısını de genişletmek istiyoruz. İnaniyorum ki sayın Erdoğan bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması için Ada sınıfı "Ivan Mazepa" korvetinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.