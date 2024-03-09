Meral Akşener'den "yerel seçim" çıkışı! İstedikleri sonucu alamazsa siyaseti bırakacağını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.

Meral Akşener, İstanbul'da istedikleri sonucu alamadıkları takdirde siyaseti bırakacağını ve evine döneceğini açıkladı.

- İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım.

Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık için yaptığı çağrının da samimi olmadığını söyledi.