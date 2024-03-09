Meral Akşener'den "yerel seçim" çıkışı! İstedikleri sonucu alamazsa siyaseti bırakacağını açıkladı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da istedikleri sonucu alamadıkları takdirde siyaseti bırakacağını ve evine döneceğini açıkladı. Akşener, Mansur Yavaş'ın kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık için yaptığı çağrının samimi olmadığını söyledi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.
Meral Akşener, İstanbul'da istedikleri sonucu alamadıkları takdirde siyaseti bırakacağını ve evine döneceğini açıkladı.
- İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım.
Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık için yaptığı çağrının da samimi olmadığını söyledi.
- Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir.