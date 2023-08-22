Yunanistan'da yangın durmuyor! Prodromos köyünde yangınlar her şeyi kül etti

Yunanistan'ın Atina'nın yaklaşık 100 km kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde Prodromos köyü ve çevresinde orman yangınları devam ediyor.

KÖYLER BOŞALTILDI

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken soğutma çalışmaları da sürüyor. Yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltılmasının ardından birçok yerleşim birimi ve kamp alanı büyük hasar gördü.