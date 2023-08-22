Yunanistan'da yangın durmuyor! Prodromos köyünde yangınlar her şeyi kül etti

Yunanistan'da köyler boşaltılıyor. Yangın durmuyor.

Yunanistan'da yangın durmuyor! Prodromos köyünde yangınlar her şeyi kül etti
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Yunanistan'ın Atina'nın yaklaşık 100 km kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde Prodromos köyü ve çevresinde orman yangınları devam ediyor.

KÖYLER BOŞALTILDI

Yunanistan'da yangın durmuyor! Prodromos köyünde yangınlar her şeyi kül etti - Resim : 1

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken soğutma çalışmaları da sürüyor. Yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltılmasının ardından birçok yerleşim birimi ve kamp alanı büyük hasar gördü.

# yunanistan # yangın # Atina
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