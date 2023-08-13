Açıköğretim okuyanların sayısı dikkat çekti

Eğitim sisteminin eksikleri açıköğretim verilerine de yansıdı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde toplam 19 milyon 155 bin 571 öğrenci var. Bu öğrencilerin 1 milyon 738 bin 198’si yani yüzde 9’u açık öğretimde okuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği çerçevesinde ortaokul kısmında 13 yaşın üstündeki çocuklar okuyabiliyor. Yani ortaokul çağını geçmiş olanlar. Lisede ise böyle bir şart yok

Son yıllarda 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerin sırf üniversiteye daha iyi hazırlanmak için kayıtlarını açık öğretime aldırdıkları görülüyor. Öyle ki aralarında en gözde liselerden öğrenciler dahi bulunuyor.

18 yaş altı öğrencilerin açık liseyi tercih etmelerinin farklı sebepleri var. Tüm zamanını kurslara ve özel derslere ayırarak üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca devlet okullarında sınavlarda yüksek not almak zor olduğundan Ortaöğretim Başarı Puanı düşük gelebiliyor. OBP 30 ile 60 arası ek puan kazandırdığı için OBP’yi yükseltmek isteyen öğrencilere açık öğretim cazip gelebiliyor

Yine net bir sayı verilmese de ailesine maddi destek sağlamak için çalışmak zorunda kalanlar örgün öğretimden ayrılanların oranı da oldukça fazla.

Kız öğrencilerin de ev işlerine yardımcı olması için aileleri tarafından okuldan alınıp açık öğretime kaydedildiği biliniyor.