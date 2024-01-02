Devlet Üniversiteleri Arasında İlk Sırada Yer Aldı

Ege Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, 2023 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında Ege Üniversitesinin 10 projesi, desteklenmeye hak kazandı. Bu sonuçla Ege Üniversitesi, devlet yükseköğretim kurumları arasında birinci sırada yer aldı.

Devlet Üniversiteleri Arasında İlk Sırada

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak şu açıklamalarda bulundu:

“Tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemizde oluşturduğumuz model bilim üretme ekosistemimiz meyvelerini vermeye devam ediyor. Üniversitemiz TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2023 yılı 2. döneminde ARDEB’e önerilen projelerde en çok proje desteği alan devlet üniversitesi oldu. Bu başarı üniversitemizin; proje hazırlama, başvuru yapma, destek alma konularında şaha kalktığının, küresel standartlarda bilgi ürettiğinin, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetleri yürüttüğünün somut göstergesidir. Nitelikli projeleri ile bilim dünyasına önemli katkılar sunan, ülkemizin yarınları adına gece gündüz demeden bilim üreten akademisyenlerimizi tebrik ediyorum”

Ege Üniversitesinde, bir kültüre dönüştürülerek sürdürülebilir bir konuma gelen; araştırma geliştirme, inovasyon, proje ve yayın altyapısını daha da güçlendirileceğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak şu sözleri söyledi:

“Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi teknolojiler üretecek, bunları patentleştirerek ticarileştirecek; araştırma üniversitesi kimliği ile daha nitelikli çalışmaları, araştırmaları ve projeleri bilim dünyasına ve literatüre kazandırmaya devam edecek. Araştırmacılarımız, Türkiye Yüzyılının inşası için; araştırma yapmayı, proje üretmeyi, akıl teri dökmeyi sürdürecek”

Bununla birlikte; Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aşkım Hediye Çetinel, Doç. Dr. Ayşe Caner, Prof. Dr. Engin Nurlu, Prof. Dr. Eser Yıldırım Sözmen, Prof. Dr. Hasan Ali Dal, Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Prof. Dr. Murat Elibol, Prof. Dr. Pınar Kara Kadayıfçılar, Prof. Dr. Sibel Karakaya ve Michael Duncan Yoho’nun projeleri desteklenmeye uygun bulundu.