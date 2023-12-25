Doğa Koleji Bursluluk Sınav Tarihi Belli Oldu

Kolejin 2023-2024 eğitim öğretim yılı bursluluk sınavı 13-14 Ocak'ta tüm Türkiye'deki Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Her yıl binlerce öğrencinin kendini denediği sınava 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek.

Yüzde 100'e Varan Burs İmkanı

500 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler, sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100'e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.

Ücretsiz gerçekleşecek sınava kayıt ve bilgi için Doğa Koleji web sitesi veya https://bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilir.