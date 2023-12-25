Batan Geminin Kayıp 7 Personeli Aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 37 gündür devam ediyor.

Batan Geminin Kayıp 7 Personeli Aranıyor
Son Güncelleme:

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor.

5 Personelin Cansız Bedenine Ulaşılmıştı

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

# gemi # sahil güvenlik komutanlığı
Çok Okunanlar
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Öne Çıkanlar HDP ile iş birliği yapan Özgür Özel, şehit cenazesinden kovuldu! HDP ile iş birliği yapan Özgür Özel, şehit cenazesinden kovuldu! Icardi Dayak Mı Yedi? Icardi Dayak Mı Yedi?