Filozof hurdacı! Trakya Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 senede tamamlayıp 2019 yılında mezun olduğu üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı.

Kayıtların ilk günü gelen Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu gerçekleştirdi. Rektör, saygısını Kılıç'ın elini öperek gösterdi.

Başarısıyla herkese örnek olan Kılıç'ın ilim yolunda yaşamını sürdürdüğünü belirten Tabakoğlu:

- 80 yaşındaki Şevki amca yaptıklarıyla gençlere, yaşlılara, herkese bir şeyler öğretiyor. 'Burada ilim var, gelin alın' diyor. 'Emekli oldunuz, işiniz bitti' demeyin diyor. 'Bu sıralar sizin için de var' diyor. Ben kendisini kutluyorum. İnşallah herkese güzel bir örnek olur.