İşte Trabzon'un en iyi 5 lisesi

Trabzon'da yaşayan öğrencileri ve onların velilerini ilgilendiren haber geldi. Trabzon'un en iyi 5 lisesi belirlendi. PEki hangi lise ilk sırada bulunuyor? İşte ayrıntılar...

İşte Trabzon'un en iyi 5 lisesi
İşte Trabzon'un en iyi 5 lisesi
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Trabzon'un en iyi 5 lisesi taban puanlarına göre belli oldu. Trabzon'da oturan öğrencilerle veliler ise Trabzon'un en iyi lisesi hangisi sorusunu merak eder oldu. Bu sorunun yanıtı ile diğer 4 lisenin sıralaması aşağıda yer alıyor. İşte ayrıntılar...

TRABZON'UN EN İYİ 5 LİSESİ

Trabzon'un en iyi 5 lisesi

Taban puanlarına bakıldığında Trabzon'un en iyi lisesi 482 puan ile Trabzon Merkez Fen Lisesi oldu. Diğer liseler ise şu şekildedir:

1

Trabzon Merkez Fen Lisesi

482.9061

2

Trabzon Yomra Fen Lisesi

475.4445

3

Akçaabat Fen Lisesi

467.68

4

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

468.7774

5

Kanuni Anadolu Lisesi

457.24
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# trabzon
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