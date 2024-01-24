İşte Trabzon'un en iyi 5 lisesi
Trabzon'da yaşayan öğrencileri ve onların velilerini ilgilendiren haber geldi. Trabzon'un en iyi 5 lisesi belirlendi. PEki hangi lise ilk sırada bulunuyor? İşte ayrıntılar...
Trabzon'un en iyi 5 lisesi taban puanlarına göre belli oldu. Trabzon'da oturan öğrencilerle veliler ise Trabzon'un en iyi lisesi hangisi sorusunu merak eder oldu. Bu sorunun yanıtı ile diğer 4 lisenin sıralaması aşağıda yer alıyor. İşte ayrıntılar...
TRABZON'UN EN İYİ 5 LİSESİ
Taban puanlarına bakıldığında Trabzon'un en iyi lisesi 482 puan ile Trabzon Merkez Fen Lisesi oldu. Diğer liseler ise şu şekildedir:
|
1
|
Trabzon Merkez Fen Lisesi
|
482.9061
|
2
|
Trabzon Yomra Fen Lisesi
|
475.4445
|
3
|
Akçaabat Fen Lisesi
|
467.68
|
4
|
Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
468.7774
|
5
|
Kanuni Anadolu Lisesi
|
457.24
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