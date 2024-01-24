İşte Trabzon'un en iyi 5 lisesi

Trabzon'un en iyi 5 lisesi taban puanlarına göre belli oldu. Trabzon'da oturan öğrencilerle veliler ise Trabzon'un en iyi lisesi hangisi sorusunu merak eder oldu. Bu sorunun yanıtı ile diğer 4 lisenin sıralaması aşağıda yer alıyor. İşte ayrıntılar...

TRABZON'UN EN İYİ 5 LİSESİ

Taban puanlarına bakıldığında Trabzon'un en iyi lisesi 482 puan ile Trabzon Merkez Fen Lisesi oldu. Diğer liseler ise şu şekildedir: