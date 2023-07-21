Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise

LGS tercihleri yapıldı, gözler 24 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuçlarına çevrildi. Bu süreçte Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz en iyi anadolu liseleri 2023 listesi! Sıralama içerisindeki ilk 3 lise dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise
Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise
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MEB tarafından yayınlanmış en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri açıklandı! LGS sınavına girmiş öğrenciler ve o öğrencilerin ebeveynlerinin ilgiyle beklediği en iyi Anadolu liseleri 2023 listesine göre İstanbul Erkek Lisesi zirvede yer aldı. Sıralamada 80 lise yer alıyor. 80 Anadolu lisesi arasında ilk 8 sırada ise İstanbul'da yer alan Anadolu liseleri bulunuyor. Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 sıralamasının ayrıntıları için bakınız:

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANADOLU LİSELERİ

Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise - Resim : 1

Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 listesi aşağıda bulunan tablodaki gibidir:

Okul Adı Okul Türü Pansiyon
Durumu		 Yabancı
Dili		 Taban
Puanı		  Yüzdelik Dilim
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 494,77 0,04
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 494,77 0,04
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 493,43 0,05
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 492,73 0,08
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 484,52 0,27
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 480,94 0,41
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İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 477,08 0,59
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,61 0,68
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 472,48 0,88
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 472,05 0,9
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 471,65 0,93
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 471,33 0,96
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 471,18 0,96
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 469,87 1,05
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 469,14 1,11
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,85 1,21
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,78 1,21
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 464,2 1,49
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 463,55 1,54
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 463,26 1,56
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,27 1,65
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,13 1,67
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 461,91 1,68
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,3 1,73
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 460,88 1,78
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 460,05 1,83
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 459,96 1,84
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 459,43 1,9
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 457,63 2,06
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 455,7 2,25
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 455,41 2,27
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 453,21 2,49
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,7 2,55
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,37 2,58
Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 451,32 2,69
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 451,2 2,7
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,93 2,83
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,39 2,89
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,24 2,9
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,87 3,06
Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,42 3,11
Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,17
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,18
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,59 3,19
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,16 3,25
Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,92 3,27
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 445,64 3,31
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,28 3,34
Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,89 3,39
İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,66 3,42
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,45 3,45
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,44 3,45
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 443,49 3,56
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,27 3,58
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,1 3,61
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,04 3,62
Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,56 3,67
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,11 3,72
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,18 3,83
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,16 3,84
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 440,6 3,9
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,55 4,03
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,51 4,04
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,48 4,04
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 439,25 4,07
İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,85 4,12
Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,84 4,12
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,38 4,17
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,61 4,27
İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,53 4,28
Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,33 4,3
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,23 4,32
Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 436,73 4,38
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 436,26 4,44
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 435,95 4,48
Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 435,65 4,52
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 435,38 4,55
Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,91 4,61
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,73 4,63
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Kaynak: Basarisiralamalari

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