Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise

MEB tarafından yayınlanmış en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri açıklandı! LGS sınavına girmiş öğrenciler ve o öğrencilerin ebeveynlerinin ilgiyle beklediği en iyi Anadolu liseleri 2023 listesine göre İstanbul Erkek Lisesi zirvede yer aldı. Sıralamada 80 lise yer alıyor. 80 Anadolu lisesi arasında ilk 8 sırada ise İstanbul'da yer alan Anadolu liseleri bulunuyor. Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 sıralamasının ayrıntıları için bakınız:

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANADOLU LİSELERİ

Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 listesi aşağıda bulunan tablodaki gibidir:

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 494,77 0,04 İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 494,77 0,04 İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 493,43 0,05 İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 492,73 0,08 İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 484,52 0,27 İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 480,94 0,41

İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 477,08 0,59 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,61 0,68 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 472,48 0,88 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 472,05 0,9 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 471,65 0,93 Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 471,33 0,96 İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 471,18 0,96 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 469,87 1,05 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 469,14 1,11 İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,85 1,21 İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,78 1,21 İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 464,2 1,49 Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 463,55 1,54 İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 463,26 1,56 Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,27 1,65 Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,13 1,67 Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 461,91 1,68 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,3 1,73 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 460,88 1,78 İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 460,05 1,83 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 459,96 1,84 İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 459,43 1,9 İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 457,63 2,06 Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 455,7 2,25 İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 455,41 2,27 İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 453,21 2,49 Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,7 2,55 Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,37 2,58 Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 451,32 2,69 İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 451,2 2,7 Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,93 2,83 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,39 2,89 Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,24 2,9 Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,87 3,06 Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,42 3,11 Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,17 İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,18 Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,59 3,19 Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,16 3,25 Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,92 3,27 Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 445,64 3,31 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,28 3,34 Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,89 3,39 İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,66 3,42 Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,45 3,45 Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,44 3,45 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 443,49 3,56 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,27 3,58 Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,1 3,61 İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,04 3,62 Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,56 3,67 Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,11 3,72 Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,18 3,83 İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,16 3,84 İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 440,6 3,9 İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,55 4,03 Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,51 4,04 Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,48 4,04 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 439,25 4,07 İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,85 4,12 Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,84 4,12 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,38 4,17 Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,61 4,27 İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,53 4,28 Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,33 4,3 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,23 4,32 Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 436,73 4,38 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 436,26 4,44 Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 435,95 4,48 Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 435,65 4,52 İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 435,38 4,55 Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,91 4,61 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,73 4,63

Kaynak: Basarisiralamalari