Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu! İşte o 80 lise
LGS tercihleri yapıldı, gözler 24 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuçlarına çevrildi. Bu süreçte Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz en iyi anadolu liseleri 2023 listesi! Sıralama içerisindeki ilk 3 lise dikkatleri üzerine çekti.
MEB tarafından yayınlanmış en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri açıklandı! LGS sınavına girmiş öğrenciler ve o öğrencilerin ebeveynlerinin ilgiyle beklediği en iyi Anadolu liseleri 2023 listesine göre İstanbul Erkek Lisesi zirvede yer aldı. Sıralamada 80 lise yer alıyor. 80 Anadolu lisesi arasında ilk 8 sırada ise İstanbul'da yer alan Anadolu liseleri bulunuyor. Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 sıralamasının ayrıntıları için bakınız:
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANADOLU LİSELERİ
Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri 2023 listesi aşağıda bulunan tablodaki gibidir:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
|Yüzdelik Dilim
|İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|493,43
|0,05
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|492,73
|0,08
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|484,52
|0,27
|İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|480,94
|0,41
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|477,08
|0,59
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|475,61
|0,68
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|472,48
|0,88
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|472,05
|0,9
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|471,65
|0,93
|Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|471,33
|0,96
|İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|471,18
|0,96
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|469,87
|1,05
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|469,14
|1,11
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,85
|1,21
|İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,78
|1,21
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|464,2
|1,49
|Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|463,55
|1,54
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|463,26
|1,56
|Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,27
|1,65
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,13
|1,67
|Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|461,91
|1,68
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|461,3
|1,73
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|460,88
|1,78
|İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|460,05
|1,83
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|459,96
|1,84
|İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|459,43
|1,9
|İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|457,63
|2,06
|Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|455,7
|2,25
|İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|455,41
|2,27
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|453,21
|2,49
|Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,7
|2,55
|Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,37
|2,58
|Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|451,32
|2,69
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|451,2
|2,7
|Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,93
|2,83
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,39
|2,89
|Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,24
|2,9
|Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,87
|3,06
|Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,42
|3,11
|Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,8
|3,17
|İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,8
|3,18
|Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,59
|3,19
|Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,16
|3,25
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,92
|3,27
|Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|445,64
|3,31
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,28
|3,34
|Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,89
|3,39
|İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,66
|3,42
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,45
|3,45
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,44
|3,45
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|443,49
|3,56
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,27
|3,58
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,1
|3,61
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,04
|3,62
|Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,56
|3,67
|Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,11
|3,72
|Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,18
|3,83
|İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,16
|3,84
|İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|440,6
|3,9
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,55
|4,03
|Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,51
|4,04
|Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,48
|4,04
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|439,25
|4,07
|İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,85
|4,12
|Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,84
|4,12
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,38
|4,17
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,61
|4,27
|İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,53
|4,28
|Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,33
|4,3
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,23
|4,32
|Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|436,73
|4,38
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|436,26
|4,44
|Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|435,95
|4,48
|Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|435,65
|4,52
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|435,38
|4,55
|Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,91
|4,61
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,73
|4,63
Kaynak: Basarisiralamalari
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