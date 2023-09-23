Kolları sıvayan liseliler ekmekten sonra tahin helvası üretimine başladı

Amasya’da okul pansiyonlarının yemeğini sağlayan meslek lisesinde öğrenciler ekmek üretiminin ardından tahin helvası yapımına da başladı. Kolları sıvayan öğrencilerin hummalı çalışmasıyla üretilen helvalar ağızları tatlandıracak.

Kolları sıvayan liseliler ekmekten sonra tahin helvası üretimine başladı
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Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mutfağında görev yapan görevliler ile öğrenciler çeşitli yemekler ve ekmek yapımı sonrası ürün yelpazesine tahin helvası da ekledi. Tahin, şeker karışımıyla oluşan geleneksel Türk tatlısı olan helva, öğrencilerin ellerinde hazırlanıp makinelerden geçerek şekil aldı.

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GÜNLÜK 10 BİN ÖĞRENCİYE YEMEK HİZMETİ

Okulun günlük 10 bin öğrenciye yemek hizmeti sunduğunu belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Amasyamızda helva üretimi yapan tesis yok. Şu an itibarıyla bu okulumuzda helva üretimi yapılıyor. Önümüzdeki günlerde başka tatlı çeşitleri de üreteceğiz” dedi.

Kolları sıvayan liseliler ekmekten sonra tahin helvası üretimine başladı - Resim : 2
Okul müdürü Yusuf Menç, görevliler ve öğrencileri tebrik eden Türkmen, öğrencilerin imalat alanında üstlendikleri rolün eğitimlerinin gelişimi ile istihdamlarına da etkisi olacağını söyledi.

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