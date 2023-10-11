Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin'den Ara Tatile İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlk, orta ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için uygulanan ara tatillere ilişkin konuştu. Bakan Tekin, "Gündemimizde tatillere ilişkin çalışma yok" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin'den Ara Tatile İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, ilk, orta ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenler ve velileri yakından ilgilendiren ara tatillere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tekin, ara tatillerden sonra verimin düştüğüne dair şikayetler geldiğini dile getirdi. Öğrenci ve öğretmenler bu yıl birinci dönem ara tatilini 13 Kasım'da, İkinci dönem tatilini ise 5 Şubat Pazartesi günü yapacak.

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