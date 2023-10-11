Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin'den Ara Tatile İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Tekin, ilk, orta ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenler ve velileri yakından ilgilendiren ara tatillere ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Tekin, ara tatillerden sonra verimin düştüğüne dair şikayetler geldiğini dile getirdi. Öğrenci ve öğretmenler bu yıl birinci dönem ara tatilini 13 Kasım'da, İkinci dönem tatilini ise 5 Şubat Pazartesi günü yapacak.