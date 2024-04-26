Milli Eğitim Bakanlığı yeni taslak müfredatı açıkladı!

Millî Eğitim Bakanlığı, bütün öğretim kademelerindeki zorunlu dersleri kapsayan yeni müfredat taslağını yayınladı. Taslak metin "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni müfredat taslağı için, bir hafta boyunca internet sitesi üzerinden görüş belirtilebilecek.

MEB'DEN YENİ MÜFREDAT TASLAĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir yeni müfredat taslağı üzerinde çalışıyor. Yapılan analizler ve toplantılar, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve veriler sistematik olarak düzenlendi. Modelin ezberden ziyade beceriler çerçevesinde oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer paydaşların katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Her bir ders için oluşturulan ekipler, toplantılar yaparak müfredat hazırlıklarını tamamladı. Binden fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapıldı.

YENİ MÜFREDAT KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Bir haftalık askı sürecinin ardından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

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