Okullarda Müfredat Değişikliğinin Kapsamı Ne Olacak? Ulusal Kanal Konuyu Milli Eğitim Bakanlığına Sordu

Eğitimde müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatının ağır olduğunu ve sadeleştirileceğini açıkladı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacak müfredat değişikliği ilk etapta okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfları kapsayacak. Ardından tüm sınıflarda müfredat değişikliğine gidilecek.

Müfredatın sadeleştirilmesiyle, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde tekrar eden konuların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kimi kademelerde üniversite düzeyinde ders konularının öğrencilerin seviyesine uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Müfredat değişikliğine dair detaylar aralık ayında duyurulacak, ancak bazı tartışmalar gündemde.

Gereksiz Bilgi Yüklemesinin Önüne Geçilecek

Kamuoyunda eğitim müfredatın sadeleşmesiyle birlikte, bilimsel ve laik eğitimin tartışmaya açılmasına dair söylemler de gündem oldu. Ulusal Kanal konuyu Milli Eğitim Bakanlığına sordu. Yapılan değişiklikle çocuklara gereksiz ve düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfa din derslerinin zorunlu olacağı haberleri de yine Bakanlık kaynakları tarafından yalanlandı.

ÇEDES Projesi'ne Tepki Yağıyor!

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arası oluşturulan ÇEDES projesi de tepkilerin odağında.

ÇEDES projesiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde ‘Değerler Eğitimi’ vermek üzere ‘manevi danışman’ adı altında din görevlilerinin görevlendirmesine kapı açılması, tartışma yaratmıştı.

Milli Eğitimi dinselleştirme projesi olarak nitlelendirilen projeye karşı, Türkiye'nin dört bir yanında kampanya yürütüldü.