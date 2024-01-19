Milyonlarca öğrenci karnesini aldı
İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenciler için iki haftalık ara tatil bugün başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci yurdun dört bir yanında karnelerini aldı. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Uzmanlar iki haftalık tatil süreci için çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin önemini vurguluyor.
Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. 20 milyonu aşkın öğrenci karnelerini aldı. Öğrenciler, iki hafta boyunca tatil yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile bu yıl ilk kez karne haftası "etkinlik haftası" olarak belirlenmişti.
Uzmanlar iki haftalık süreçte çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin önemini vurguluyorlar. Dijital bağımlılıkla mücadele için bu tatilin bir fırsat olduğunu söyleyen uzmanlar velilere büyük görevler düştüğünü söylüyorlar.
İki haftalık süreçte kitap okumak, okumayı geliştirici aktiviteler, eğitici geziler, cep telefonu, bilgisayar ve televizyondan uzaklaşmak ve aile bağlarını kuvvetlendirmek oldukça önemli.
Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem ders zili 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.
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