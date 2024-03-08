Öğrenciler dikkat! Ara tatiller kalkıyor mu?

Ara tatillerin kalkıp kalmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci açıkladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci pilot il olarak seçilen Kastamonu’da Öğretmen Akademisi’nin açılışında konuştu.

Bakan Yelkenci, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse de veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler" dedi.

Yelkenci, sosyal medya üzerinden çok fazla dezenformasyon olduğuna işaret ederek, “Sahte haberler çok yapılıyor. Hikayeden haber siteleri var. Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte ara tatilleri kaldıracakmışız. Konuşmadığımız bir şey. Biz eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil. Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenciler, gerek veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler” diye konuştu.