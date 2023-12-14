Okullarda Temel Hukuk Bilgisi Dersleri Başlıyor!

Liselerde “temel hukuk bilgisi” dersleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, lise 10,11 ve 12’nci sınıflara seçmeli ders olarak "temel hukuk bilgisi" dersinin müfredatının hazır olduğunu açıkladı.

Dersler haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeriyor.

Dersin kapsamı ve amacında öğrencinin hukuk alanı üzerine farkındalık kazanması, hukuki sorgulama yapabilmesi ve bu becerileri günlük yaşantısına yansıtabilmesi yer alıyor.

“Temel hukuk bilgisi” dersinde okullarda öğrenciler duruşma canlandırması yaparak hukuksal süreci daha iyi kavrayabilmesi hedefleniyor.